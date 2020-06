Star Wars: dove abbiamo già visto la Forza guaritrice prima dell'Episodio IX?

Come sappiamo, oltre ai nove Episodi della saga Skywalker l'universo di Star Wars comprende anche spin-off, serie animate e live action, fumetti, romanzi e molto altro. Un mare di materiale in cui a volte è facile perdersi, e in cui capita che un supporto copra o chiarisca gli apparenti buchi di sceneggiatura di un altro.

L'ultimo capitolo visto al cinema, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, ha introdotto per esempio un nuovo aspetto della Forza, in grado anche di guarire. Abbiamo visto Rey (Daisy Ridley) usarla così su Kylo Ren dopo averlo gravemente ferito in un combattimento, e successivamente lo stesso Ben Solo usarla su di lei. Questo ha confuso e irritato diversi spettatori, poiché nessuno dei due personaggi era stato addestrato a usare la Forza in questo modo, eppure entrambi sapevano farlo.

Siamo sicuri, però, che sia stata la prima volta, nell'universo Star Wars, in cui è successa una cosa del genere?

Se in The Mandalorian, ambientato cronologicamente prima di L'Ascesa di Skywalker, abbiamo visto The Child, cioè Baby Yoda, usare la Forza per guarire le ferite, bisogna tornare in realtà molto più indietro per vedere il fenomeno verificarsi per la prima volta. Indietro fino al primo film uscito in casa, l'Episodio IV, Star Wars: Una nuova speranza.

Come si ricorderà, infatti, in una scena Luke Skywalker (Mark Hamill), dopo un combattimento su Tatooine, è privo di sensi, fino all'arrivo di Obi-Wan Kenobi, che si piega su di lui, gli poggia una mano sulla fronte, poi sulle tempie, e dice a R2D2 che Luke starà bene. Quest'ultimo, infatti, poco dopo inizia a muoversi e si alza.

Col senno di poi, è questa la prima volta in cui abbiamo visto la Forza guarire qualcuno. In Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, inoltre, sembra che avremmo dovuto assistere al ritorno di alcuni personaggi.