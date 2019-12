Star Wars: Finn, Rey e Poe nella base del Primo Ordine dal video esclusivo per Fortnite

Come promesso, nelle scorse ore la Lucasfilm ha unito le forze con il celebre videogame Fortnite per ospitare un evento esclusivo dedicato alla promozione di Star Wars: The Rise of Skywalker, nono ed ultimo capitolo della saga degli Skywalker.

Come potete vedere nel filmato che vi riportiamo all'interno dell'articolo, oltre alla pubblicazione di nuove skin tematiche, nella mappa di gioco è stata mandata in onda anche una scena inedita del film di JJ Abrams: il filmato mostra i tre protagonisti della nuova trilogia, Rey, Finn e Poe, infiltrarsi nello Star Destroyer del Primo Ordine, per quella che è evidentemente una missione molto delicata che presumibilmente ha luogo durante il secondo atto del film.

Scopriremo come contestualizzarla al meglio fra qualche giorno, dato che in Italia Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà da mercoledì 18 dicembre.

Nel cast del film torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd, ai quali si aggiungono anche le new entry Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan e Keri Russell. Oltre a tutti questi nomi da citare anche i ritorni di alcune leggende della saga come Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams - che riprenderà il ruolo di Lando Calrissian - Carrie Fisher - di nuovo come Leia Organa grazie all'uso di filmati inediti girati ai tempi di Star Wars: The Force Awakens - e Ian McDiarmid, che torna nei panni dell'Imperatore Palpatine.

Il film è stato diretto da JJ Abrams, che ha anche co-scritto la sceneggiatura insieme al premio Oscar Chris Terrio. Tra i produttori Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan e lo stesso Abrams.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle anticipazioni sul debutto di Ahsoka Tano e al nostro Everycult su Il Risveglio della Forza.