Star Wars, anche Finn di John Boyega tornerà nel film sequel di Rey? Nuovo rumor

Dopo le ultime dichiarazioni di Damon Lindelof sulla sua versione del nuovo film di Star Wars dedicato a Rey con protagonista Daisy Ridley che è stato annunciato qualche giorno fa durante la Star Wars Celebration, arrivano nuovi aggiornamenti sull'atteso sequel de L'ascesa di Skywalker.

Secondo quanto riportato dal famoso insider John Rocha, co-conduttore del podcast The Hot Mic di Jeff Sneider, John Boyega potrebbe riprendere il ruolo di Finn nel film di Star Wars attualmente senza titolo: al momento le informazioni sul progetto sono pochissime, anche se fin dai tempi della sceneggiatura di Damon Lindelof (quando ancora il ritorno di Daisy Ridley non era stato confermato ufficialmente) gli insider avevano anticipato che il film avrebbe incluso diversi personaggi dalla trilogia sequel di Lucasfilm.

Ad oggi sappiamo che il nuovo film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley sarà ambientato circa quindici anni dopo gli eventi di Episodio IX e seguirà gli sforzi di Rey, divenuta nel frattempo una Maestra Jedi, nel ricostruire l'Ordine degli Jedi. Il film sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, prima regista donna a dirigere un lungometraggio della saga, e scritto dall'acclamato sceneggiatore Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, che nelle scorse settimane ha ufficialmente sostituito Damon Lindelof. Non è chiaro se la nuova sceneggiatura firmata Knight si baserà sulle precedenti idee di Lindelof o se ripartirà da zero.

Il nuovo film di Star Wars incentrato su Rey dovrebbe uscire nel 2025, anche se al momento Lucasfilm non ha confermato alcuna data d'uscita. In compenso, lo studio sta lavorando anche ad un film diretto da Dave Filoni che porterà sul grande schermo i personaggi di Disney+ come il Mandaloriano, Grogu e Ashoka Tano e il misterioso Star Wars: Dawn of the Jedi di James Mangold, una sorta di prequel dell'intera saga che sarà ambientato 25mila anni prima di Luke Skywalker.