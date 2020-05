Star Wars: il film di Taika Waititi ritarderà Thor 4 e Akira?

Quale potrà essere l'impatto del nuovo film di Star Wars diretto da Taika Waititi sugli altri progetti del regista neozelandese? I fan se lo chiedono da quando è stato ufficialmente annunciato un nuovo film del franchise creato da George Lucas al cui timone è stato scelto il regista di Thor: Ragnarok. La preoccupazione riguarda soprattutto Akira.

Il progetto di un film basato sull'iconica serie manga e sull'omonimo anime è in cantiere da diversi anni ma soltanto dal 2002, quando Warner Bros. ha acquisito i diritti, il dibattito sulla sua possibile realizzazione si è acceso concretamente.

Tanti nomi ma soltanto uno ufficializzato, ovvero proprio Taika Waititi. Ma dopo l'annuncio dell'uscita nel 2021 il progetto è stato rimandato, nonostante inizialmente Waititi avesse ammesso di essere al lavoro sul film dopo la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder.



Per quanto riguarda quest'ultimo film è altamente improbabile che l'ingaggio di Waititi per un nuovo film di Star Wars possa influenzarne il percorso. Il tutto considerando che si tratta di due franchise che fanno capo alla stessa major, ovvero la Disney. Inoltre il nuovo film di Star Wars dovrebbe arrivare nelle sale alla fine del 2022.

Sembra invece probabile un abbandono di Taika Waititi al progetto di Akira, considerando che un film come Star Wars potrebbe certamente impegnarlo per diverso tempo nei prossimi anni.

Sarà davvero così?

Il film di Star Wars di Taika Waititi potrebbe già battere un record mentre Daisy Ridley ha festeggiato lo Star Wars Day usando la Forza.