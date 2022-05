Star Wars, il film di Taika Waititi sarà il prossimo ad arrivare al cinema?

Tra tutti i progetti attualmente in fase di sviluppo nell'universo di Star Wars, sembra che quello che riuscirà a compiere in meno di 12 parsec la rotta per il grande schermo sarà quello di Taika Waititi.

Stanno arrivando, una dopo l'altra, diverse notizie riguardanti l'universo di Star Wars in queste ultime ore, anche merito di un'intervista di Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm, con la rivista Vanity Fair.

Sappiamo ad esempio che la trilogia di Rian Johnson è stata accantonata, e che al momento non c'è nessun film di Star Wars prodotto da Kevin Feige, ma a quanto pare abbiamo ricevuto anche una buona notizia, perché pare che il prossimo film di Star Wars ad arrivare in sala sarà quello diretto dal regista di Thor: Love and Thunder e JoJo Rabbit Taika Waititi e scritto dalla sceneggiatrice di 1917 Krysty Wilson-Cairns.

In precedenza, la slot che a questo punto andrebbe a ricoprire il progetto di Waititi (dicembre 2023) era stata assegnata a Rogue Squadron, il film di Patty Jenkins, che tuttavia è stato poi rimandato poiché la regista era già impegnata con altri titoli (anche se si parlava di divergenze creative come reale ragione dietro il rinvio di Rogue Squadron).

Cosa accadrà adesso? Vedremo riusciremo davvero a vedere il film di Waititi al cinema nel 2023? Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.