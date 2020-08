Star Wars: un film stand alone su Darth Vader potrebbe accontentare i fan?

Darth Vader è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti tra quelli appartenenti all'affascinante Lato Oscuro della Forza, ed è lecito chiedersi se Disney deciderà mai di mettere in cantiere uno spin-off di Star Wars basato interamente su di lui.

Purtroppo al momento non sappiamo nulla al riguardo, ma CinemaBlend ha riportato diverse ragioni per cui un film sul Signore Oscuro dei Sith potrebbe accontentare i fan del franchise. Tanto per cominciare, sarebbe l'occasione perfetta per esplorare ulteriormente il periodo che intercorre tra La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, un arco temporale in cui Vader deve aver commesso crimini di ogni genere, nell'imporre il dominio di Palpatine su tutta la galassia e nello sterminare gli ultimi Jedi rimasti.

Se nei fumetti abbiamo potuto leggere della sua incessante ricerca di indizi sulla morte di Padmé su Naboo, dal punto di vista cinematografico non abbiamo ancora potuto approfondire i momenti tragici che seguirono il famoso "Noooooo" pronunciato nel finale di Episodio III. Ciò permetterebbe di dare maggiormente risalto al conflitto interiore del personaggio, costretto a mettere a tacere ancora una volta il passato di Anakin Skywalker per diventare l'implacabile assassino visto in Rogue One.

Un film del genere ci consentirebbe poi di esplorare l'universo di Star Wars dal punto di vista del Lato Oscuro. A pensarci bene non abbiamo mai visto storie esclusivamente incentrate sui Sith al cinema: solo nei videogiochi, nei romanzi e nell'Universo Espanso abbiamo potuto goderci tutto il fascino della malvagità con storie che raccontavano l'ascesa di generali imperiali o pericolosi guerrieri Sith. È arrivato il momento per un cambio di rotta?

Forse sì, ma c'è anche da considerare che Disney potrebbe non essere così incline a produrre contenuti con protagonisti degli assassini. Eppure, il terrore causato da Darth Vader non è mai stato troppo splatter, e anche lo spin-off in questione potrebbe includere diverse mutilazioni, presenti in tutta la saga cinematografica e persino nelle serie di animazione, rese però meno eclatanti dal fatto che le spade laser cauterizzano immediatamente le ferite.

In conclusione potremmo dire che i fan non si sono di certo stancati di vedere il Signore Oscuro all'opera, dato che in certe produzioni la sua presenza è stata minima (seppur sempre fondamentale). Cosa ne pensate? Vorreste vedere un film, o magari una serie, con Darth Vader protagonista?

Considerando che il personaggio è tornato in Rogue One e in The Clone Wars le probabilità di rivederlo non sono poi così basse. Alcuni rumor lo vorrebbero presente anche nella serie su Kenobi!