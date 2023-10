Star Wars: quali sono i film e le serie tv in arrivo dopo Ahsoka?

Quali sono i film e le serie tv di Star Wars in arrivo dopo Ahsoka? In attesa di capire se Ahsoka avrà una stagione 2, ecco quali sono tutti i progetti Lucasfilm in uscita nel prossimo futuro.

Star Wars: Skeleton Crew - una nuova serie originale con protagonista Jude Law e diretta da Jon Watts, regista dell'acclamata trilogia Marvel Studios dedicata allo Spider-Man di Tom Holland. La serie sarà ambientata durante l'era della Nuova Repubblica, e avrà Dave Filoni e Jon Favreau come produttori esecutivi. Prevista inizialmente per il 2023, è stata rinviata al 2024.

Star Wars: The Bad Batch 3 - Lucasfilm ha annunciato che The Bad Batch 3 sarà l'ultima stagione della serie animata, attualmente la serie è in produzione e ad oggi non ha una data d'uscita a parte una generica finestra di lancio per un non meglio specificato 2024. Si prevede che la stagione finale di The Bad Batch si collegherà a The Mandalorian e alla trilogia sequel di Star Wars, soprattutto per quanto riguarda la clonazione.

Andor 2 - seconda stagione dell'acclamata e pluripremiata serie tv con Diego Luna, prequel di Rogue One: A Star Wars Story. Le riprese erano quasi terminate quando sono iniziati gli scioperi di Hollywood, ma non ci sono indicazioni riguardo una possibile data d'uscita: 2024? 2025? Ne sapremo più quando i lavori potranno ricominciare.

The Acolyte - sarà la prima serie TV di Star Wars a guardare oltre la linea temporale della saga degli Skywalker, con un'ambientazione stimata a circa 100 anni prima degli eventi di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma. La serie è descritta come un "mystery thriller" che racconterà l'inizio della caduta degli Jedi dal punto di vista dei Sith, cosa che la renderà la prima storia live-action di Star Wars raccontata dal punto di vista del Lato Oscuro. Un trailer è stato svelato alla Star Wars Celebration 2023, ma non è ancora stato reso pubblico: composita da un totale di 8 episodi, la serie dovrebbe arrivare nella prima parte del 2024.

The Mandalorian 4 (?) - la stagione 4 di The Mandalorian è ancora in 'forse', dato che al momento Lucasfilm non ha chiarito se la serie tornerà per un altro ciclo di episodi oppure se la storia di Mando e Grogu terminerà direttamente nel film di Dave Filoni attualmente in lavorazione, un progetto descritto come 'un crossover del MandoVerse'.

Ci sono anche 6 film di Star Wars attualmente in lavorazione: il film di Rey sul Nuovo Ordine Jedi, il film di The Mandalorian di Dave Filoni, il progetto Dawn of the Jedi di James Mangold, il film Lando e i misteriosi film di Shawn Levy e Taika Waititi. Quello più 'vicino' dovrebbe essere il sequel dedicato a Rey, le cui riprese dovrebbero iniziare nel corso del 2024.

