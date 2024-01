Star Wars, nel film di Rey torneranno anche Oscar Isaac e John Boyega? Parla Daisy Ridley

I rumor e le indiscrezioni sul nuovo film di Star Wars dedicato a Rey non si placano, ma in queste ore sono emerse anche nuove dichiarazioni ufficiali da parte di una delle dirette interessate, ovvero la protagonista Daisy Ridley, interprete di Rey Skywalker nel franchise Lucasfilm.

Parlando con Variety, all'attrice de Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker è stato chiesto se sarebbe stato strano realizzare un altro film di Star Wars senza i suoi co-protagonisti Oscar Isaac e John Boyega - un ovvio tentativo di convincerla a confermare o negare la presenza dei due attori nel prossimo film della saga - ma Daisy Ridley era stata probabilmente preparata ad una simile domanda a trabocchetto, e ha saputo cavarsela fornendo una risposta molto vaga:

"In realtà non so cosa ci sarà o chi ci sarà nel nuovo film. Sono successe così tante cose per me dai tempi della fine della saga degli Skywalker. Oggi mi sento adulta. Quando ho iniziato a lavorare a quei film, avevo poco più di 20 anni. Ero la più giovane di tutti sul set. Mi ci sono voluti i primi due film di per iniziare a sentirmi degna di essere lì. Adesso invece ho 30 anni, e tutto sembra abbastanza diverso. Ho avuto la possibilità di lavorare con altri registi e, spero, di essere migliorata come attrice."

In attesa delle prossime novità sul film, in questi giorni sono emerse possibili cifre relative al cachet di Daisy Ridley per Star Wars Rey.