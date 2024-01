Star Wars, il film di Rey è stato rinviato indefinitamente: priorità a Mandalorian?

Il film di Star Wars con protagonista Daisy Ridley, una sorta di sequel de L'ascesa di Skywalker ambientato diversi anni dopo gli eventi di quel film e incentrato su Rey Skywalker, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato rinviato dalla Disney.

Come riporta World of Reel, stando alle fonti la Disney avrebbe deciso di rimandare “a tempo indeterminato” il film, motivo per cui la scorsa settimana la Lucasfilm ha sorpreso tutti quanti annunciando di punto in bianco il nuovo film The Mandalorian e Grogu, che sarà diretto da Jon Favreau e che a quanto pare entrerà in produzione già quest'anno, 'battendo sul tempo' il film di Rey: il progetto dedicato al ritorno di Daisy Ridley, che sarà incentrato sulla formazione del Nuovo Ordine Jedi, era stato scelto per riportare la saga di Star Wars sul grande schermo dopo tanti anni di serie tv su Disney+, ma a quanto pare onori e oneri spetteranno a The Mandalorian e Grogu, diventati dei veri e propri simboli di Star Wars nell'ultimo periodo.

A quanto pare la causa di questo rinvio sarebbe da riscontrare nelle differenze creative tra lo sceneggiatore Steven Knight e LucasFilm: stando alle fonti, la casa di produzione avrebbe fornito così tanti appunti alla bozza originale della sceneggiatura, che l'autore ha dovuto ricominciarla da capo.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye. Il prossimo film di Star Wars sul calendario della Disney è fissato per il 22 maggio 2026.