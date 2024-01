Star Wars, il film su Rey sarà qualcosa di davvero speciale secondo la regista

Mentre aspettiamo l'inizio riprese del nuovo film Star Wars su Rey, la regista Sharmeen Obaid-Chinoy ha anticipato il motivo del suo entusiasmo per questo nuovo progetto.

Sharmeen Obaid-Chinoy ha dichiarato in un'intervista per la CNN di essere "molto entusiasta del progetto perché sento che quello che stiamo per creare è qualcosa di molto speciale. Siamo nel 2024 ed era ora che una donna si facesse avanti per dare forma a una storia in una galassia molto, molto lontana".

Lo scorso Novembre l'attrice che interpreta Ray Daisy Riddley ha stuzzicato i fan sul film in arrivo, dichiarando in un'intervista per Collider, di essere: "molto emozionata per questo progetto, devo ammetterlo. La storia è davvero bella. Non ho avuto modo di leggere l'intera sceneggiatura, ma da ciò che ho visto posso dire che non è assolutamente quello che mi aspettavo, o quello che possono aspettarsi i fan. Sono molto, molto emozionata all'idea di tornare in Star Wars”.

Insomma: la regista è "molto entusiasta del progetto" e l'attrice protagonista è "molto emozionata per questo progetto": quale migliore premessa per un nuovo film della saga di Star Wars?

Quanto attendete il film di Sharmeen Obaid-Chinoy su Rey? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra. Nel frattempo vi auguriamo buon anno nuovo!