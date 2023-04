Star Wars, il film su Rey arriverà nel 2025? Tutto sugli ultimi rumor

Gli annunci dello scorso Star Wars Celebration hanno generato un vero e proprio terremoto nella galassia lontana lontana: il franchise ideato da George Lucas vedrà nei prossimi anni l'esordio di una sfilza di nuovi progetti, tra cui questo chiacchieratissimo film su Rey (pardon, Rey Skywalker) che potrebbe arrivare prima del previsto.

Nonostante Disney non abbia parlato in alcun modo di date d'uscita per nessuno dei progetti annunciati, il film che potrebbe vedere il ritorno di Ben Solo sarebbe infatti quello sul quale la produzione starebbe puntando per il breve termine: secondo alcune voci il film con Daisy Ridley potrebbe fare il suo esordio in sala nel 2025, velocizzando quindi parecchio le cose per un progetto che, ad oggi, non ha un cast né tantomeno uno script.

Secondo quanto riportato da testate come il The Hollywood Reporter, Disney starebbe puntando a firmare una doppietta che vedrebbe il film su Rey uscire tra due anni, seguito poi nel giro di un anno circa dal progetto di Dave Filoni che servirà a chiudere l'arco narrativo di The Mandalorian e Ahsoka. Sarà vero? Lo scopriremo solo tra qualche tempo! Kathleen Kennedy, intanto, ha parlato del legame tra il film su Rey e il resto di Star Wars.