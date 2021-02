Star Wars, tutti i film in programma nel futuro della Disney

Dopo la fine della Nuova Trilogia, il franchise di Star Wars ha sospeso momentaneamente le uscite cinematografiche per spostare l'interesse sulle serie televisive, prima fra tutte la spettacolare The Mandalorian di Jon Favreu, ma attualmente sono comunque in programma diversi lungometraggi dedicati alla sala.

Tra Star Wars: The Book of Boba Fett e Star Wars: Ahsoka, ma anche con la terza stagione di The Mandalorian, sono attualmente in produzione 10 nuove serie su Guerre Stellari tra live-action e animazione, il che rende il futuro della saga molto più seriale che cinematografico, ma questo non toglie certo importanza e spazio al grande schermo.



Primo progetto in arrivo per il cinema è infatti l'annunciato Star Wars: Rogue Squadron scritto e diretto da Patty Jenkins, già sceneggiatrice e regista dei due Wonder Woman con Gal Gadot. Non ci sono dettagli sulla trama, se non che sarà probabilmente a guida femminile. Segue poi il film di Star Wars ancora senza titolo scritto e diretto da Taika Waititi, di cui si occuperà probabilmente dopo la fine dei lavori con Thor: Love and Thunder, attualmente in fase di shooting in Australia.



C'è poi un nuovo lungometraggio prodotto da Kevin Feige, CCO Marvel Entertainment, e infine, ri-confermata proprio recentemente, una nuova trilogia cinematografica scritta da Rian Johnson.