Star Wars, il film di Kevin Feige non sarà affrettato per sostituire Benioff e Weiss

In mattinata vi abbiamo riportato che l'ormai cancellata trilogia di Star Wars di David Benioff e DB Weiss avrebbe raccontato l'origine dei Jedi e che i creatori di Game of Thrones hanno deciso di abbandonare il progetto anche a causa del fandom tossico della saga della Lucasfilm.

Dopo l'annuncio della morte del progetto, si era speculato che il film di Kevin Feige avrebbe potuto prenderne il posto, ma in un nuovo rapporto l'Hollywood Reporter afferma che non sarà così: i piani del boss dei Marvel Studios per il franchise di Star Wars di non saranno accelerati.

Il problema per la Disney è che a questo punto il futuro della saga rimane incerto, per lo meno secondo il calendario precedentemente annunciato: lo scorso maggio, infatti, la major aveva diramato una line-up piuttosto precisa per i prossimi film di Star Wars, che sarebbero dovuti essere rilasciati rispettivamente nel dicembre 2022, nel dicembre 2024 e nel dicembre 2026, alternandosi con i sequel di Avatar (a loro volta previsti per dicembre 2021, dicembre 2023, dicembre 2025 e dicembre 2027).

Ovviamente i film di Weiss e Benioff avrebbero fatto parte di quella scaletta, ma adesso i piani sono evidentemente da modificare. Il rapporto di THR indica che gli impegni di Feige con il Marvel Cinematic Universe gli impediscono di gettarsi a capofitto nel mondo di Star Wars, dato che in questi mesi è impegnatissimo a supervisionare ogni singolo ramo creativo non solo dei Marvel Studios ma anche della Marvel Entertainment e della Marvel Comics.

A questo punto l'unico altro progetto di Star Wars in fase di sviluppo è la trilogia di Rian Johnson, il cui destino dopo mesi di silenzio è nelle mani della Lucasfilm.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione.