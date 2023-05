Star Wars, il film di Kevin Feige esisteva davvero: lo confermano i Fratelli Russo

La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha mentito sul film di Star Wars di Kevin Feige quando lo ha definito 'un titolo mai ufficiale' e 'annunciato solo dalla stampa'? Impossibile dirlo, ma certo le nuove dichiarazioni dei Fratelli Russo entrano in contraddizione con quelle della produttrice.

Invitati nel nuovo episodio del podcast SmartLess di Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, infatti, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame hanno confermato che il film di Star Wars di Kevin Feige era ben più che reale, e anzi il leader dei Marvel Studios aveva addirittura convocato i due fratelli per offrire loro la regia del progetto.

“Adoriamo la saga di 'Star Wars'" hanno dichiarato i fratelli Anthony e Joe Russo al podcast SmartLess. "Possiamo dire che ci sono state alcune conversazioni, ci sono state alcune conversazioni preliminari alle quali abbiamo preso parte. Kevin Feige è un grande fan di 'Star Wars', e siamo stati invitati a prendere parte a questi incontri per, diciamo così, esplorare la possibilità di collaborare con lui sul film di Star Wars a cui stava lavorando."

Secondo i rapporti, al momento Kevin Feige è troppo impegnato con il MCU per realizzare un film di Star Wars, e anche se non è chiaro a che punto fossero i lavori, lo sviluppo del progetto sembrerebbe essere stato definitivamente arrestato. In compenso, durante la Star Wars Celebration sono stati annunciati tre nuovi film della saga, diretti rispettivamente da Sharmeen Obaid-Chinoy, Dave Filoni e James Mangold e con nuove storie ambientate in timeline differenti.

