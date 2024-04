Star Wars, il film di James Mangold sarà scritto dall'autore di Andor!

The Hollywood Reporter in queste ore ha pubblicato in esclusiva che il film di Star Wars di James Mangold, il cosiddetto 'Star Wars Zero' o 'Dawn of the Jedi', sarà scritto dall'acclamato sceneggiatore di Andor, Beau Willimon.

Il drammaturgo, che nella serie tv con Diego Luna si è occupato principalmente degli episodi che hanno composto 'l'arco narrativo della prigione', si unirà a Mangold per scrivere la sceneggiatura del progetto che traccerà le origini della Forza e sarà ambientato 25.000 anni prima di qualsiasi sequenza temporale e storia raccontata finora dai film e dalle serie tv del franchise. Dawn of the Jedi, che è un titolo ufficiale ma provvisorio, è stato svelato per la prima volta quasi esattamente un anno fa, all'ultima Star Wars Celebration, tenutasi a Londra nell'aprile 2023.

"Quando ho iniziato a parlare con Kathy Kennedy della possibilità di realizzare uno di questi film, mi è venuto in mente di pensare a che tipo di film all'interno di Star Wars volevo fare", ha detto Mangold. “E ho pensato a un'epopea biblica, come i Dieci Comandamenti, sull'alba della Forza. Da dove viene la Forza, quando l’abbiamo scoperta, quando abbiamo imparato a usarla? Queste sono le domande alle quali il film risponderà”.

Il progetto, come la maggior parte delle iniziative di Star Wars, da allora è rimasto sotto un velo di segretezza. Il film non ha una data di uscita, ma si prevede che Mangold rivolgerà la sua attenzione a Dawn of the Jedi dopo aver terminato A Complete Unknown, il suo film biografico su Bob Dylan con protagonista Timothée Chalamet e realizzato dalla divisione Disney Searchlight Pictures, le cui riprese sono attualmente in corso.

Il prossimo film di Star Wars sarà invece The Mandalorian & Grogu, che uscirà il 22 maggio 2026.

Wish - Dvd è uno dei più venduti oggi su