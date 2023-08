Star Wars, il nuovo film di Dave Filoni romperà una grande tradizione delle serie Disney+?

Sono ancora tanti i segreti da svelare sul nuovo misterioso film di Star Wars diretto da Dave Filoni, che sarà realizzato da Lucasfilm per le sale cinematografiche ma rappresenterà un vero e proprio crossover per le serie Disney+ come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Ahsoka.

A questo proposito, però, Filoni ha anticipato che il suo nuovo film - che potrebbe essere intitolato Star Wars: Heir to the Empire - non avrà paura di infrangere una famosa tradizione introdotta dalla serie tv di Star Wars realizzate per Disney+: ovvero l'utilizzato di The Volume, l'enorme schermo LED che ILM e Stage Craft hanno costruito per la produzione di The Mandalorian e che da allora è stato utilizzato per tutte le serie live-action di Star Wars sviluppate da Filoni e Jon Favreau (e anche per diverse produzioni cinematografiche, come The Batman o Thor: Love & Thunder).

Quando però a Dave Filoni è stato chiesto se anche il suo film di Star Wars utilizzerà The Volume, l'autore ha risposto: "Questa è un'ottima domanda. Devo dire che, se facesse comodo alla storia che vogliamo raccontare, lo userei al 100%. Ho la fortuna di aver preso parte alla creazione di questa tecnologia e avendola sperimentata con il mio team so quando funziona e quando non funziona, cosa può fare e cosa non può fare. Ci sono alcune situazioni in cui non vedi l'ora di usarlo, e ce ne sono altre in cui è meglio utilizzare un palco normale con uno schermo blu. Oppure ci sono alcune situazioni in cui vuoi semplicemente uscire e girare in location. Devi solo conoscere il tuo team e fidarti delle persone che lavorano al tuo fianco. Quindi si, direi che The Volume potrà essere usato nel nuovo film...ma non ho paura di rinunciarci. Penso che sia solo uno strumento in più da avere a disposizione."

Il film di Star Wars diretto da Dave Filoni fa parte di un nuovo lotto di titoli legati alla saga che usciranno il 22 maggio 2026, dicembre 2026 e il 17 dicembre 2027.