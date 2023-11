Star Wars, nel film di Dave Filoni ci sarà anche Mara Jade?

I fan di Star Wars sperano di vedere un nuovo personaggio femminile nei film che saranno diretti da Dave Filoni, quello di Mara Jane. Ma di chi tratta? Che ruolo ricopre nell'universo di Star Wars? E se fosse possibile un suo debutto nel film di Filoni, chi potrebbe interpretarla?

Mara Jane è un personaggio creato da Timothy Zahn che non ha ancora fatto il suo ingresso nel canon ufficiale di Star Wars: la sua storia è legata a quella di Luke Skywalker, con cui si sposerà e avrà figli (cosa che sappiamo già non accadrà dopo aver visto i sequel). Nonostante ciò, i fan sperano ancora di poterla vedere nel nuovo progetto di Dave Filoni.

Durante una recente apparizione al Fan EXPO San Francisco, l'attrice di Star Wars Rebels Vanessa Marshall (la voce di Hera Syndulla) ha espresso la speranza di poter lavorare con Filoni nel live-action. In particolar modo, Marshall vorrebbe interpretare proprio Mara Jade.

"Mi piacerebbe molto interpretare Mara Jade. Potete chiamare Dave Filoni e fargli sapere che vorrei interpretare Mara Jade? Penso che vorremmo tutti essere semplicemente in un live-action in qualche modo. Non abbiamo ancora avuto l'opportunità di farlo. Ma il mio background è nel live-action".

Marshall sembrerebbe adatta al ruolo, ma tutto dipende dai piani che Lucasfilm ha in serbo per il personaggio: il momento di esplorare una storia romantica con Luke è ormai lontano, e se lei è ancora la mano dell'Imperatore, questo vincolerebbe lo studio a ingaggiare una versione di Mara in una fascia d'età molto specifica.

Con così tanti personaggi da inserire nel film di Filoni, le possibilità che Mara faccia la sua comparsa sono molto ridotte: rimane comunque possibile un suo primo debutto nell'animazione.