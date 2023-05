Star Wars, il nuovo film di Dave Filoni potrebbe chiamarsi Heir to the Empire

L'universo di Star Wars è pronto a un cambiamento radicale con il nuovo film di Dave Filoni: regista della serie TV The Mandalorian aveva già svelato qualche dettaglio sulla nuova pellicola, ma un'indiscrezione potrebbe anticipare ai fan anche il titolo del film!

Secondo MyTimeToShineHello, la nuova pellicola dell'universo di Star Wars diretta da Dave Filoni si intitolerà Heir To The Empire. Il titolo dice molto delle intenzioni di Filoni (e anche una certa responsabilità). Filoni aveva già annunciato le proprie intenzioni e la propria ricerca di momenti che potessero definire l'era che porterà sul grande schermo, ma se arrivasse la conferma di Heir To The Empire il lavoro di Filoni potrebbe essere più impegnativo. Heir To The Empire o L'Erede dell'Impero è il primo romanzo della trilogia di Thrawn scritto da Timothy Zahn, e racconta il periodo turbolento a cinque anni di distanza dagli eventi de Il ritorno dello Jedi. Luke, Leila e Han Solo devono scontrarsi con il Grand'Ammiraglio Thrawn che rivedremo presto nella serie TV su Ashoka con il volto di Lars Mikkelson.

Il nuovo film di Dave Filoni, dunque, potrebbe riportare il Grand'Ammiraglio Thrawn come supervillain: con Jon Favreau come produttore, è alta la probabilità che Filoni non rispetti il materiale originale alla lettera ma cerchi di riadattarlo al "Mandoverse".

E voi cosa ne pensate? In arrivo nuovi aggiornamenti!