Star Wars, tutti i film annunciati da Lucasfilm: facciamo il punto sul futuro della saga

Cosa ci riserva il futuro di Star Wars?Oltre agli ultimi aggiornamenti sulle prossime serie in arrivo, Lucasfilm ha delle novità anche sulle prossime storie dell'universo Star Wars destinate al grande schermo.

"Come potete notare da tutti i prodotti televisivi che stiamo realizzando, stiamo esplorando molte storyline diverse. Tutto questo deriva da ciò che George Lucas ha detto anni fa, ovvero che ha creato Star Wars per muoversi avanti e indietro su una timeline mitologica" ha dichiarato la presidente e produttrice di Lucasfilm Kathleen Kennedy durante la Star Wars Celebration 2023. "Adesso siamo cercando di ampliare questa timeline, costruendo un ricco futuro ed espandendo il presente, ma anche scavando in profondità nel passato per poter raccontare le nostre storie" ha aggiunto. Vediamo lo stato delle "nuove storie" menzionate da Kennedy.