Star Wars: il nuovo film affidato a J.D.Dillard è stato cancellato!

Tempo fa vi avevamo parlato del nuovo film dell'universo di Star Wars di J.D.Dillard, messo in cantiere nel 2020 da Disney e da Lucasfilm. Nel corso dei mesi però non sono mai arrivati più di tanti aggiornamenti sul progetto e oggi veniamo a scoprirne il motivo.

Purtroppo, il film affidato a J.D.Dillard è stato cancellato. Durante l'ultima intervista fatta dal regista a The Wrap, in occasione dell'uscita del suo "Devotion" con Jonathan Majors e Glen Powell, Dillard ha rivelato la fine dell'atteso progetto.

"Purtroppo non si farà. Ma non per mancanza di tentativi", ha spiegato il regista, intenzionato comunque a voler realizzare un film ambientato nello spazio, che però "sarà un'idea originale". "Mio padre era un aviatore e avevamo un sacco di simulatori di volo", ha continuato Dillard, che ha raccontato di come uno dei primi giochi per computer di "Star Wars" chiamato "TIE Fighter" sia riuscito a cambiargli la vita. “Giocavo a questo gioco da mesi insieme a mio padre. E pensavo, 'Amico, questo gioco è davvero fantastico. E lui mi rivela, 'Beh, sai, questo gioco viene da una serie di film.' E io ero tipo, 'Mi stai prendendo in giro.' È lì che ho visto 'Star Wars' per la prima volta e ho capito l'intera portata di ciò che significava costruire il mondo perché stavo giocando a questo gioco pseudo-16-bit".

La pellicola doveva essere ambientata su Exegol, il pianeta segreto dei Sith, presentato per la prima volta da JJ Abrams in Star Wars: The Rise of Skywalker.