Star Wars, i fan vogliono una statua dedicata ad Obi-Wan e Ewan McGregor in Scozia

Uno degli aspetti apprezzati a livello universale dai tanto controversi film prequel di Star Wars è senza dubbio l'Obi-Wan Kenobi di Ewan McGregor, acclamato senza distinzioni da chi quei film li ha disprezzati e da chi li ha amati.

Divenuto uno dei personaggi più popolari della saga, al punto che tornerà a quindici anni di distanza dalla sua ultima apparizione cinematografica con una serie stand-alone su Disney+ attualmente in lavorazione, Obi-Wan è adesso al centro di una petizione che ne chiede una statua in suo onore.

Si, avete letto bene: in Scozia, paese di origine di McGregor, i fan voglio far erigere una statua che omaggi il personaggio e l'attore che lo ha interpretato, e secondo la petizione l'opera dovrebbe essere esposta in cima a Ben Nevis, la vetta più alta del paese. Il luogo è stato scelto per evocare uno dei momenti più popolari tra i fan di Star Wars, quello in cui Obi-Wan dichiara ad Anakin Skywalker di "stare più in alto": su Ben Nevis la statua sarebbe a proprio agio, perché si tratta dal monte più alto della Scozia.

"Ewan McGregor è un attore fenomenale ed è considerato uno dei migliori di sempre della Scozia", ​​recita la petizione su Change.org. "In oltre due decenni, Ewan ha lasciato una filmografia impressionante. Il suo ruolo più iconico è quello di Obi-Wan Kenobi della trilogia prequel di Star Wars di George Lucas, e indipendentemente da ciò che pensi di quei film la maggior parte delle persone reputa brillante il lavoro di McGregor nei panni di Obi-Wan, e penso che debba essergli riconosciuto ufficialmente. Una statua di Obi-Wan Kenobi sarebbe adatta a questo scopo, e Ben Nevis è stata scelta per il soprannome della montagna, il suo passato vulcanico e il fatto che sia il terreno più alto della patria di McGregor. Finalmente avrebbe letteralmente l''highest ground'".

