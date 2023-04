Star Wars, Ben Solo farà parte del film su Rey?

Dopo l'annuncio di tre nuovi film Star Wars, molti fan del franchise hanno espresso la loro speranza che Ben Solo ritorni nella nuova pellicola incentrata su Rey - protagonista di Il risveglio della forza, Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.

Così ha dichiarato Adam Driver (interprete di Ben Solo/Kylo Ren) in una recente intervista con UNILAD: "No, non sono assolutamente contrario a un mio possibile ritorno. Credo sia il formato perfetto per un regista, quindi la mia unica priorità è lavorare con grandi registi. E a prescindere dalla dimensione: non è mai stato troppo importante per me, in un certo senso. Ci sono così tante cose su cui lavorare. Seguo con molto interesse i progetti delle persone con cui sarei interessato a collaborare, così da capire se io sono adatto per quella determinata parte e cose del genere. Quindi... no, non sono affatto contrario".

A ironizzare sull'evento è l'utente Twitter @bokutokashi, che pubblica l'iconico video di Hello Kitty nei panni di uno sgonfio palloncino per poi aggiungere: "i fan della trilogia di Rey che tornano al cinema per assistere probabilmente a un'unica menzione a Ben Solo in questo nuovo sequel". Al contrario, @SequelsR mostra il meme "This is how I Win" e scrive: "È come se l'enorme salto temporale serva per far tornare Ben Solo in carne e ossa senza alcuna spiegazione al riguardo, così avranno tutto il tempo per giustificare l'accaduto una volta che saranno pronti a raccontare la sua storia".

E voi cosa ne pensate? Ben Solo riuscirebbe ad apportare un valore aggiunto alla pellicola, o finirebbe col rovinarla? Nell'attesa di scoprirlo, ecco la recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della trilogia sequel.