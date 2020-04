Star Wars: i fan della saga celebrano il compleanno di Hayden Christensen

Nonostante all'epoca dell'uscita dei film prequel di Star Wars, le sue non siano state delle interpretazioni molto apprezzate, Hayden Christensen è diventato negli anni un beniamino dei fan della saga che ieri gli hanno fatto in massa gli auguri di compleanno.

Christensen ha compiuto nella giornata di ieri 39 anni e i fan si sono precipitati su Twitter per fargli gli auguri di un buon compleanno, facendo così schizzare il suo nome tra i più twittati della giornata. Apparso in Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni e in Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith, Christensen ha ereditato il ruolo di Anakin Skywalker da Jake Lloyd, con i fan della saga che speravano in un suo ritorno nel personaggio nell'ultimo film, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, cameo che è avvenuto soltanto in versione vocale nella scena in cui tutti i Jedi del passato si rivolgono a Rey nel momento del confronto finale contro Palpatine.

Il personaggio di Anakin Skywalker, inoltre, continua a essere riproposto nella serie Star Wars: The Clone Wars, ambientata tra Episodio II ed Episodio III, in cui mantiene il look di Christensen nel terzo film della trilogia prequel di George Lucas.

Purtroppo, la carriera dell'attore dopo la saga di Star Wars non ha poi preso il verso giusto, anche a causa di alcuni flop incassati uno dopo l'altro alla fine degli anni Duemila, come Jumper o Factory Girl; con Vanishing in the 7h Street, nel 2010, la critica tornò per la prima volta dopo tanto tempo ad essere buona con Christensen: anche in questo caso, però, il successo del film non fu quello sperato. Per un maggiore approfondimento vi rimandiamo all'articolo sulla carriera di Christensen dopo Star Wars.