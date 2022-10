Star Wars: i fan ricordano Carrie Fisher nel giorno del suo 66esimo compleanno!

Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 66esimo compleanno tantissimi film di Star Wars in giro per il mondo hanno deciso di tributare il loro omaggio a Carrie Fisher, celebre interprete dell'immortale Principessa Leia, una delle prime eroine femminili del cinema moderno.

Come ogni anno i fan di Star Wars stanno tributando i loro più sentiti omaggi all'attrice morta nel 2016. Figlia d'arte e protagonista di una lunghissima carriera nel mondo del cinema e della tv, dalla sua scomparsa Carrie Fisher è diventata sempre di più un'icona del grande schermo. Se già prima era definitiva come una delle attrici che meglio hanno saputo portare lo spirito di indipendenza e forza delle donne, dopo la sua morta è diventata un vero e proprio simbolo ed esempio per i fan in giro per il mondo.

La sua morte, avvenuta poco dopo l'uscita di The Last Jedi, sconvolse il mondo del cinema lasciando milioni di fan orfani della loro Principessa Leia. L'account ufficiale di Star Wars ha tributato un bellissimo omaggio all'attrice diventata celebre anche per il suo ruolo da comica. Tantissimi fan, infatti, nelle continue celebrazioni sui social hanno ricordato anche il suo lavoro fatto al Saturday Night Live e in pellicole come Harry ti presento Sally.

La figlia, Billie Lourd leha reso omaggio nel giorno del suo matrimonio attraverso un'acconciatura ispirata ai celebri "citofoni" sfoggiati dalla Principessa Leia nella saga di Star Wars. Nonostante il giorno della sua morte questo dolore diventi più acuto, i fan costantemente ricordano con emozione l'attrice.

Per ricordarla al meglio vi proponiamo uno speciale con i migliori e più apprezzati film di Carrie Fisher. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!