Star Wars, un fan dona la sua collezione da 500mila dollari ai vicini di casa: ecco perché

Una coppia di anziani ha vinto letteralmente alla lotteria in questi giorni, quando il loro vicino di casa gli ha lasciato un'enorme collezione di Star Wars che è stata venduta per la bellezza di $525mila dollari.

Il Times of London riporta che il defunto collezionista Peter Simpson era laureato all'Università di Cambridge e ha trascorso decenni a collezionare action figure e astronavi a tema Star Wars. Tra i rari cimeli che componevano la sua collezione c'è uno Star Destroyer Commander, uno degli unici due esempi conosciuti ad essere nella sua confezione originale. Quell'unico pezzo è stato venduto per $42.632, tasse incluse.

"I due anziani signori sono stati piuttosto sopraffatti dall'aver ereditato tutta questa memorabilia dal loro vicino e non sapevano cosa farne", ha detto Chris Aston, di Aston's Auctioneers. "A quel punto chiesero al loro unico figlio di contrari, e lo ha fatto."

Aston ha continuato spiegando che la collezione consisteva in centinaia di articoli, molti dei quali ancora nella loro confezione originale e praticamente intatti. Tra questi oggetti c'era un Palitoy Jawa, venduto per $35.748, e sei action figure vintage di Empire Strikes Back che sono state vendute per $13.107. I personaggi in questione erano un comandante ribelle, uno stormtrooper imperiale con equipaggiamento da battaglia Hoth, una guardia di sicurezza Bespin, un Ugnaught e il personaggio Lobot. Un altro gruppo di otto personaggi di Return of the Jedi, acquistati a $2 dollari l'uno negli anni '80, sono stati venduti per $1.836 dollari.

La coppia, rimasta anonima, ha ereditato la collezione dopo la morte di Simpson, avvenuta lo scorso dicembre. I due anziani risiedono a Stourbridge nelle West Midlands. La loro vendita arriva poche settimane dopo che il Prop Store della California ha messo all'asta $6,2 milioni di rari cimeli cinematografici ad agosto: tra gli articoli venduti allora c'era anche il costume originale di Darth Vader del 1977, venduto per $ 287.500.

