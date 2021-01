Star Wars: un fan crea la torta di compleanno perfetta, ispirata a La Vendetta dei Sith

"È finita Anakin, prendi un pezzo di torta e facciamo pace": sarebbe stata la conclusione perfetta per Star Wars: La Vendetta dei Sith. A tal proposito, un fan ha deciso di portare lo scontro tra Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker su un terreno molto più dolce.

La torta di compleanno postata su Reddit dall'utente u/HHHilarious riprende alla perfezione uno dei momenti più iconici di tutta la saga, quello in cui Obi-Wan riesce a raggiungere una posizione di superiorità rispetto al suo allievo. Attraverso un sapiente utilizzo di cioccolato, crema e candele, sembra davvero di trovarsi sul vulcanico Mustafar in cui avvenne il duello.

I protagonisti sono delle minifigure Lego e il tutto appare davvero fedele. "Tu sottovaluti la mia torta di compleanno", scrive l'utente citando Anakin, e sicuramente anche il sapore non dev'essere niente male. Forse i due farebbero meglio a sotterrare l'ascia (o la spada laser) e a gustarsi letteralmente il panorama.

La frase pronunciata da Obi-Wan ("It's over Anakin, I have the high ground") è diventata un vero meme tra gli amanti dei prequel e in realtà è stata ispirata dagli stessi attori. In particolare il coordinatore dei combattimenti Nick Gallard ha rivelato ad IGN che il tutto deriva dall'avversione di Hayden Christensen per i pendii: "Andavamo a cena ogni sera in questo ristorante sopra una collina. Io prendevo sempre la strada diretta e mi facevo la salita, mentre Hayden odia camminare sulle strade scoscese ed è lì che mi venne in mente la scena dell'altura. Se avessi messo Anakin su un pendio, Obi avrebbe avuto la possibilità di batterlo".

Per rinfrescarvi la memoria, ecco cosa successe nel finale di Episodio III. Intanto alcuni fan sono preoccupati per il ritorno dei Jedi nella serie Obi Wan Kenobi.