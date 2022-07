Star Wars, fan in coro: 'Perché Darth Sidious ha sprecato tempo ad addestrare Darth Maul?'

Darth Maul è certamente uno dei personaggi più polari nell'universo di Star Wars e tra i più riconoscibili tra quelli comparsi nella trilogia prequel di George Lucas, nonché una vera e propria hit nel merchandise. Nelle ultime ore, però, i fan si stanno domandando perché Darth Sidious lo abbia sacrificato così in fretta come "arma usa e getta".

Vista proprio la popolarità del personaggio tra gli appassionati della saga, i fan su r/StarWars si sono chiesti non senza qualche perplessità perché Darth Sidious abbia dedicato così tanto tempo all'addestramento di Maul se doveva poi utilizzarlo come semplice arma usa e getta. Il sito sottolinea che Sidious ha addestrato Maul fin dall'infanzia, anche se è più debole di Dooku e Vader e non ha capacità politiche o skill militari.

C'è però chi replica a queste perplessità affermando che Maul era molto capace invece, solo che questo aspetto non lo vediamo nei film. Dopo tutto, in The Clone Wars e Rebels scopriamo che ha preso il controllo di Mandalore e ha assunto il comando di un vasto impero criminale, per non parlare della sua guarigione dopo essere stato tagliato a metà e gettato in un pozzo gigante da Obi-Wan Kenobi alla fine di Star Wars: La minaccia fantasma.

Altri ancora sottolineano che Sidious fu effettivamente deluso dalla morte di Maul. Nel fumetto Darth Vader pubblicato dalla Marvel, vediamo l'Imperatore riflettere su Maul con l'ex Anakin Skywalker, dicendo che considerava la sua morte una vera perdita e una grande battuta d'arresto per i suoi piani.

Dopo tutto, Maul è un agente e un assassino estremamente capace per l'Imperatore. Una volta morto, vediamo Sidious affidarsi a vari cacciatori di taglie e assassini per fare il lavoro sporco, con risultati alterni. Se Maul fosse stato in circolazione, quei piani sarebbero stati probabilmente eseguiti in modo molto più rapido.

Dopo il sottovalutato Solo: A Star Wars Story, sembrava che avremmo rivisto più spesso Darth Maul in live-action, ma il flop della pellicola sembra aver frenato questi piani. Speriamo che torni a comparire in qualche film, perché a distanza di oltre 20 anni rimane un affascinante cattivo di Star Wars. Recentemente, lo sceneggiatore del film ha svelato se i personaggi di Solo torneranno in futuro.