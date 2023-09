Star Wars, i fan convinti che questo personaggio di Ahsoka tornerà nel film di Dave Filoni

Timothy Olyphant potrebbe tornare nel nuovo film di Star Wars di Dave Filoni. Ma non solo lui, alcuni fan hanno ipotizzato il ritorno di un personaggio di Ahsoka all’interno del nuovo capitolo della saga di Guerre Stellari.

Sul social reddit, un utente ha postato una foto che mostra un collage del Capitano Enoch assieme a Boba Fett e Din Djarin, suggerendo l’idea che questi personaggi possano scontrarsi nel futuro film di Dave Filoni.

Molti utenti si sono mostrati d’accordo con la teoria: “Lo vedrei bene, anche se mi chiedo se manterranno gli attuali abbinamenti buoni/cattivi e avere Ahsoka/Phoenix contro Thrawn/Enoch e Mando/Boba/Bo/Grogu contro Gideon e Co.”, “Lo dico subito, Enoch sarà un cattivo a lungo termine. Filoni è stato eccellente nel creare personaggi originali per Clone Wars. Vedo Enoch come una nuova creazione molto apprezzata dai fan e che rimarrà in circolazione per anni.”

Alcuni si sono invece mostrati in disaccordo, sostenendo delle alternative: “Ne dubito fortemente. È solo un altro personaggio figo che probabilmente morirà prima ancora che finisca la stagione.”, “Se non è questo lo scenario, voglio qualcosa di bello con Enoch! Adoro Wes Chatham per la sua interpretazione di Amos, quindi sarebbe un peccato affidargli quel ruolo per poi ucciderlo senza permettergli di mostrare come ha dato vita al poliedrico Amos!”

Sembra quindi che l’introduzione di questo personaggio abbia scatenato le teorie dei fan attorno al suo possibile futuro. Mark Hamill ha invece escluso il suo ritorno nel film di Star Wars di Dave Filoni categoricamente. E voi cosa ne pensate delle teorie riguardanti questa nuova pellicola? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.