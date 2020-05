Star Wars, il curioso doppio anniversario de La Minaccia Fantasma e La Vendetta dei Sith

In queste ore i fan della saga di Star Wars stanno celebrando sui social Episodio I - La Minaccia Fantasma ed Episodio III - La Vendetta dei Sith, primo e ultimo capitolo della trilogia prequel tornati in trend a colpi di tweet.

Questo perché i due film, che aprirono e chiusero la seconda trilogia della saga creata da George Lucas, uscirono entrambi il 19 maggio, il primo nel 1999 e il secondo nel 2005.

The Phantom Menace offrì al pubblico una serie di personaggi memorabili, come Qui-Gon Jinn, Padmé Amidala, Darth Maul e Anakin Skywalker, mentre Revenge of the Sith - considerato da molti il capitolo più bello della propria trilogia e il più oscuro dell'intera saga - portò a compimento la trasformazione del protagonista Skywalker in Darth Vader. Se i due titoli hanno condiviso la stessa grande fortuna a livello commerciale, non si può dire lo stesso da un punto di vista critico, col primo episodio che venne accolto freddamente dalla critica e dagli stessi fan della saga originale.

Nel tempo i giudizi cambiarono, e tutti e tre i film della trilogia prequel riuscirono a conquistare il cuore del pubblico: qual è la vostra opinione su La Minaccia Fantasma e La Vendetta dei Sith? Quale preferite fra i due? Ditecelo nella sezione dei commenti.

