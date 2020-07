Star Wars, fan aggiunge Anakin, Luke e Obi-Wan alla famosa scena di Rey: guardate!

Un fan ha modificato una famosa sequenza di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per includere la presenza dei fantasmi di diversi cavalieri Jedi al fianco di Rey nel suo duello con l'Imperatore Palpatine.

Jon H, fan e utente di YouTube, nelle scorse ore ha pubblicato la sua versione modificata della celebre battaglia finale del film co-scritto e diretto da JJ Abrams: come potete vedere in calce all'articolo, il video fan-edit include anche la presenza di alcuni iconici cavalieri Jedi, come Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Yoda e Obi-Wan Kenobi, ovviamente nella forma eterea di Fantasmi della Forza.

Nel momento in cui Rey dichiara "Io sono tutti gli Jedi" e usa le spade laser di Luke e Leia per deflettere i fulmini di Palpatine, i cavalieri Jedi appaiono al suo fianco e alzano le mani, usando la Forza per aiutarla nell'ultima battaglia. Il film, come ricorderete, include soltanto le voci degli attori che hanno interpretato questi personaggi, che incoraggiano Rey a riprendere i sensi chiedendole un ultimo sforzo.

Tra queste voci, oltre a quelle di Yoda, Obi-Wan, Anakin e Luke, ci sono anche quelle di Mace Windu, Kanan Jarrus e Ahsoka Tano. Diretto e co-scritto da J.J. Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker è attualmente disponibile in DVD e Blu-ray, nonché in streaming on demand sulla piattaforma Disney+.

