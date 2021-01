Star Wars: e se la famiglia Skywalker non si fosse mai divisa? Ecco la fan art alternativa

La tragica storia degli Skywalker è sempre stata al centro di Star Wars e senza i drammi familiari presenti nelle varie trilogie probabilmente i film non sarebbero risultati altrettanto interessanti. Un fan ha comunque deciso di immaginare una timeline alternativa decisamente più felice.

Nell'immagine postata dall'utente Reddit Onehealthgaming possiamo apprezzare un ritratto familiare dei più classici, con i due genitori in alto e con i figli piccoli in basso. Anakin e Padme sorridono felici, con qualche anno in più sulle spalle e il marito è persino dotato di una folta barba ispirata forse al suo vecchio maestro.

"Il finale alternativo di Star Wars. Anakin ha preso un sonnifero e non ha avuto brutti sogni quella notte", scrive l'utente. Il riferimento è ovviamente al momento in cui, ne La Vendetta dei Sith, Anakin inizia ad essere influenzato da Palpatine e dal Lato Oscuro, sprofondando nella paura e dando avvio alla trasformazione che lo porterà ad assumere l'identità di Darth Vader.

Di sicuro Luke e Leia sarebbero stati felici di trascorrere l'infanzia insieme e di conoscere i loro veri genitori. Certo, non ci sarebbe stato nessun momento epico sullo stile di "Luke, io sono tuo padre", ma neanche scene imbarazzanti tra fratello e sorella...

Per uno sguardo alla famiglia al completo vi rimandiamo al poster della Saga degli Skywalker. Sapevate che parte della trilogia prequel fu girata in Italia?