Star Wars: la famiglia Skywalker al completo in un meraviglioso poster della saga

A quasi un anno dalla conclusione della saga degli Skywalker al cinema con l'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, chissà se rivedremo mai un membro della famiglia protagonista della saga di George Lucas in uno dei prossimi progetti della Lucasfilm, a partire dall'amatissimo The Mandalorian. Intanto, un fan ha omaggiato i personaggi.

L'utente ultraraw26 ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram un poster che riassume efficacemente dal punto di vista visivo "la tragedia degli Skywalker", includendo anche alcuni elementi caratterizzanti come il pianeta vulcanico di Mustafar dove si è svolta la morte di Anakin e l'ascesa di Darth Vader; vediamo anche l'inclusione di Palpatine mentre scaglia i fulmini della Forza su Luke, lo stesso Anakin sullo sfondo, mentre al centro abbiamo l'intenso e immaginario abbraccio tra Kylo Ren/Ben Solo e la madre Leia Skywalker, un rapporto che è stato uno dei punti centrali dell'ultimo film della saga.

"Ho sempre voluto realizzare un poster su Star Wars che mettesse in evidenza la tormentata vita degli Skywalker... Questo è l'artwork più dettagliato che abbia mai fatto su Star Wars e non sto parlando solo di lavoro manuale ma anche mentale e l'ho realizzato in più di due settimane".

Recentemente, in una nuova intervista, George Lucas ha spiegato perché ha venduto la Lucasfilm alla Disney e di conseguenza tutto il franchise dedicato a Star Wars: "Sono stato sul set di quei film praticamente tutti i giorni, perché sono un perfezionista e non posso farci niente. Quindi ho pensato che avrei dovuto rinunciarci totalmente, solo così mi sarei potuto godere quello che avevo. E, davvero, non vedevo l'ora di crescere mia figlia. Ho passato la mia vita a creare Star Wars, qualcosa come 40 anni, e rinunciare alla mia famiglia è stato molto, molto doloroso. Ma era la cosa giusta da fare".

George Lucas oggi è ancora molto coinvolto nella creazione di Star Wars, come di certo sapranno i fan di The Mandalorian, ma il suo ruolo è stato ridimensionato a quello di saltuario visitatore di set e consigliere di chi gli è succeduto.