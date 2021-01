Star Wars, su Exegol in Episodio IX c'era anche Baby Yoda? La clamorosa scoperta di un fan

Con la saga di Star Wars momentaneamente in pausa dopo il season finale della seconda stagione di The Mandalorian ai fan non resta altro da fare che rimuginare su quanto visto negli ultimi episodi del franchise, cercando in particolar modo di trovare i collegamenti tra lo show Disney+ e la tanto criticata trilogia sequel.

Uno degli ultimi spunti arriva dunque da Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della trilogia ideata da J.J. Abrams, e riguarda uno dei personaggi di maggior successo degli ultimi anni: sì, stiamo parlando proprio di Baby Yoda.

In un fotogramma tratto dalle scene ambientate su Exegol, infatti, vediamo alcuni feti di quelli che nelle intenzioni del redivivo imperatore avrebbero dovuto essere i suoi futuri corpi: tra questi alcuni fan hanno avvistato quello che sembrerebbe avere tutte le sembianze di un Grogu in miniatura!

Si tratta, certo, di un'immagine apparsa soltanto di sfuggita nel film e che, nell'ingrandirla per poter verificare la clamorosa teoria, ci appare inevitabilmente sfocata e difficile da analizzare con sicurezza: per quanto si tratti ad oggi di semplici chiacchiere, comunque, Star Wars ci ha abituati a sorprese di ogni tipo, per cui... Mai dire mai!

Già in precedenza, d'altronde, si era vociferato di un legame tra Grogu e Snoke: che l'adorabile alieno visto in The Mandalorian sia quindi una sorta di prototipo del villain conosciuto nella trilogia sequel? Chi vivrà vedrà! In un nuovo concept di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, intanto, abbiamo ammirato Dark Rey con un look tutto nuovo; Daisy Ridley, invece, ha parlato della possibilità di rivedere Rey in Star Wars.