Star Wars, l'ex-moglie di George Lucas contro la nuova trilogia: 'Fa schifo'

Vincitrice di un Oscar per il montaggio nella trilogia classica di Star Wars, Marcia Lucas, ex-moglie di George Lucas, ha detto la sua sulla nuova trilogia di Star Wars prodotta da Disney per la promozione di Howard Kazanjian: A Producer’s Life. La montatrice si è espressa profondamente contrariate dalle nuove storie raccontate, per lei orribili.

Marcia Lucas ha dichiarato di aver profondamente detestato il lavoro sulle storie dell'ultima trilogia di Star Wars, che comprende i capitoli Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi e L'Ascesa di Skywalker. In occasione della pubblicazione del libro sul produttore Kazanjan ecco cosa ha dichiarato ai giornalisti:

"Mi piace Kathleen. Mi è sempre piaciuta. È sempre stata piena di energia. Molto intelligente, molto brillante. Una donna davvero splendida. E ho sempre apprezzato anche suo marito Frank Marshall. Li ho sempre apprezzati entrambi. Ora c’è lei a capo della Lucasfilm, a fare i film, ma la mia impressione è che Kathy Kennedy e J.J. Abrams non abbiano la più pallida idea di cosa sia Star Wars. Non lo capiscono. E poi c’è JJ che scrive queste storie – quando ho visto quel film in cui uccidono Han Solo ero furiosa. Ero furiosa quando hanno ucciso Han Solo. Nella maniera più assoluta, non c’era davvero motivo per farlo. Ho pensato che non riuscissero a capire la storia Jedi, la magia di Star Wars".

Marcia Lucas ha continuato: "Ti sei liberato di Han Solo? E poi ecco che disintegrano Luke alla fine di Gli Ultimi Jedi. Hanno ucciso Han Solo. E poi Luke Skywalker. E non hanno più la principessa Leia. E vogliono buttare fuori film ogni anno. Senza aggiungere che, nella loro testa, è importante rivolgersi a un pubblico femminile ed ecco che il loro protagonista principale è una femmina, che dovrebbe avere dei poteri Jedi, solo che non sappiamo chi sia o perché li abbia. Fa schifo. Le linee narrative sono terribili. Terribili. Pessime. Puoi riportare le mie parole… JJ Abrams, Kathy Kennedy, venite a parlare con me".

Lo scorso maggio, lo stesso J.J. Abrams aveva ammesso gli errori della nuova trilogia che derivavano dalla mancanza di progettazione di tutti e tre i film di Star Wars, essendo invece stati concepiti di volta in volta, di film in film. In precedenza, Daisy Ridley aveva parlato di possibili finali alternativi di L'Ascesa di Skywalker.