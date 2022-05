Star Wars, Ewan McGregor sulla trilogia prequel: 'È bello sapere che ora la gente la ama'

La trilogia sequel di Star Wars è sempre un argomento ostico da toccare: accolta malissimo all'epoca dell'esordio, la prima parte (in ordine cronologico) della saga ideata da George Lucas ha poi riguadagnato terreno nel corso degli anni, nonostante siano ancora molti i fan a non risparmiarle critiche piuttosto severe.

Lo sa bene Ewan McGregor, attualmente in lizza per tornare in pianta stabile in Star Wars dopo la serie su Obi-Wan Kenobi: l'attore si è infatti concesso un rewatch degli Episodi I, II e III, lasciandosi andare ad alcune riflessioni su quanto sia cambiato l'approccio dei fan nei confronti di questi tre film nel corso di questi 20 anni.

"Li ho riguardati tutti e tre perché l'ultimo che feci, Episodio III - La Vendetta dei Sith, lo girammo a Sydney in Australia nel 2003, mi sembra. È passato un po' di tempo, quasi 20 anni. All'epoca fu insidioso. Non furono accolti con grande entusiasmo quando uscirono, i nostri prequel. È stato bello riguardarli ora sapendo che la gente adesso li ama. Che i ragazzini per cui li facemmo all'epoca li amarono" sono state le parole di McGregor.

E voi, da che parte state? Trilogia prequel sì o trilogia prequel no? Diteci la vostra nei commenti! Per il futuro, intanto, anche Jon Hamm si è proposto per una parte nell'universo di Star Wars.