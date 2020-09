Star Wars, Ewan McGregor sicuro: 'Ecco perché la trilogia prequel non piacque a molti fan'

Cara, vecchia, trilogia prequel di Star Wars: quante volte abbiamo sentito parlar male di te e quante volte abbiamo invece visto tanti fan difenderti dalle critiche più impietose? La questione va avanti ormai da più di vent'anni, ma il buon Ewan McGregor sembra avere ben chiaro il motivo di tanto astio da parte di alcuni ambienti del fandom.

Secondo l'attore di Obi-Wan Kenobi, infatti, la trilogia prequel non avrebbe colpito al cuore i fan di vecchia data di Star Wars a causa delle atmosfere parecchio diverse rispetto a quelle presentate dai primi film di George Lucas, cosa che buona parte dei fan visse come una sorta di tradimento.

"I nostri film non piacquero ai fan della mia generazione quando uscirono. Io penso che le persone della mia generazione volessero sentirsi esattamente come si sentirono quando videro i vecchi film da ragazzini, mentre George [Lucas] volle guidarci in tutt'altra direzione, aveva delle idee diverse. Fu dura all'epoca, me lo ricordo. Ma ora, ad anni di distanza, sono pienamente consapevole di cosa siano stati quei film per la generazione a cui erano rivolti, per i ragazzini di allora. A loro piacquero un sacco. Ancora oggi incontro gente che mi dice di preferirli ai primi tre, e io tipo: 'Che cosa?'" ha spiegato McGregor.

Siete d'accordo con l'interpretazione dell'attore? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito della trilogia prequel, scopriamo insieme quale fu l'origine dell'Ordine 66 di Star Wars; Kathleen Kennedy, intanto, ha parlato del futuro di Star Wars dopo la Skywalker Saga.