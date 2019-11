Star Wars: Ewan McGregor racconta i suoi momenti preferiti della trilogia prequel

Il velo è stato sollevato: la serie spin-off Star Wars: Obi-One, attualmente in produzione, vedrà presto la luce e nelle vesti del maestro Jedi ci sarà proprio Ewan McGregor. In una recente intervista, l'attore ha parlato della sua più grande sfida sul set della trilogia prequel di Star Wars, al contempo fonte di enormi soddisfazioni.

"La cosa più entusiasmante di questi film, oltre alle scende di combattimento che sono state divertentissime da girare, è stata lo studio delle scene di Alec Guinness e il riuscire ad interpretare una versione più giovane del suo Obi-One. È stata una delle sfide più eccitanti della mia carriera. Nonostante l'abbia già interpretato, la tensione per il ruolo è la stessa di allora. L'essere più vicino all'età che aveva Guinness quando recitò la parte, renderà ancora più interessante le riprese."

Queste le dichiarazioni di McGregor durante un'intervista promozionale dell'attesissimo film sequel di Shining (qui potete trovare la nostra video recensione di Doctor Sleep). Intanto anche Samuel L. Jackson ribadisce la sua volontà di voler indossare nuovamente la tunica Jedi, nonostante le numerose difficoltà incontrate nel maneggiare la spada laser di Mace Windu. Caro George Lucas, non sarebbe un'ottima idea per un'altra serie?

L'attore sembrerebbe quindi più che pronto a re-interpretare Obi-One Kenobi che stavolta vedremo sulla piattaforma steaming Disney+, online dal 12 novembre. La data d'uscita dello spin-off purtroppo non è ancora stata nota, così come i dettagli della trama, ma siamo sicuri che il franchise dei sogni e gli sceneggiatori non tradiranno le elevatissime aspettative del pubblico.