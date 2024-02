Star Wars, euforia per lo script di Harrison Ford venduto all'asta:'C'è il suo DNA sopra!'

Sette giorni fa è stata annunciata la vendita ufficiale all'asta dello script di Star Wars appartenuto in passato a Harrison Ford, che pare l'abbia lasciato in un appartamento di Londra parecchi anni fa e ora è stata battuta a 13.000 dollari. Il copione era una quarta bozza, con parti incomplete e l'introduzione di Chewbacca.

La sceneggiatura era datata 15 marzo 1976 e intitolata Le avventure di Starkiller. Intorno allo script si è generato un entusiasmo e un fanatismo che ha catturato anche gli addetti ai lavori. Sarah Torode, co-proprietaria di Excalibur Auctions, ha dichiarato:"Ha il suo DNA sopra. Potrebbe anche avere il suo sudore sopra". La vendita della sceneggiatura di Star Wars si è concretizzata in poco tempo.



A quanto pare, i proprietari dell'appartamento che avevano affittato a Ford trovarono la sceneggiatura senza sapere chi fosse Ford e chi fossero i suoi co-protagonisti, nonostante frequentassero tutti la casa nell'estate 1976.

Grazie al ruolo di Han Solo in Star Wars, Harrison Ford divenne una star globale, e uno dei volti maggiormente iconici della storia del cinema, inanellando una serie di film e personaggi indimenticabili, da Star Wars a Blade Runner fino alla saga di Indiana Jones che ha caratterizzato la carriera di Ford negli anni '80.



