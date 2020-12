Star Wars: ecco l'esilarante reazione di Taika Waititi all'annuncio del suo film

Nel corso dell'Investor Day sono stati fatti così tanti annunci sull'universo di Star Wars che sembra quasi impossibile poter tenere il passo. Uno dei tanti, ha riguardato il nuovo film diretto dallo straordinario Taika Waititi.

Non si sa ancora molto su questa attesissima pellicola che avrà il compito di rilanciare il franchise dopo la deludente la Trilogia Sequel, è infatti ancora ignoto perfino il suo nome ma, Kathleen Kennedy ha ribadito che il premio Oscar per Jojo Rabbit è già a lavoro sulla sceneggiatura e che saprà portare il suo classico sense of humour anche nella galassia lontana lontana.

E una certa ironia non è mancata nemmeno nel post pubblicato sui social in merito all'annuncio fatto all'Investor Day. L'amatissimo regista ha infatti fatto uno screenshot del post dell'account ufficiale di Star Wars che diceva: "È in fase di sviluppo un nuovissimo lungometraggio di Star Wars con l'acclamato regista @TaikaWaititi. Preparati per un viaggio indimenticabile", e ha detto la sua su Instagram, scrivendo "Cosa ?? Uffa, da fan di Star Wars di lunga data sono così arrabbiato per quello che sto per fare per rovinarlo".

Non è una sorpresa vedere Waititi scherzare su notizie di questo tipo, anche se è pur vero sottolineare che il regista sente fortemente il peso di questa avventura nell'amatissimo universo di Star Wars. Tuttavia, considerando il suo curriculum, è probabile che il vincitore dell'Oscar crei qualcosa che saprà riportare entusiasmo nei fan.

Vi ricordiamo anche che Taika Waititi ha diretto l'episodio finale della prima stagione di The Mandalorian.