Star Wars, ecco l'esilarante reazione di Mark Hamill allo storico trailer di Episodio V

Il modo di pubblicizzare i film è cambiato moltissimo nel corso dei decenni. Lo dimostra lo storico trailer di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora, che è tornato a circolare in rete grazie a Mark Hamill.

Come potete vedere in calce alla notizia, il filmato era accompagnato interamente dalla voce fuori campo di Harrison Ford, una componente che ha stupito perfino l'ex interprete di Luke Skywalker, il quale ha rivelato di aver scoperto per la prima volta l'esistenza di questo trailer.

"Non lo avevo mai visto prima. Ricondividetelo anche solo per l'incredibile e dinamica performance vocale di Harrison!", ha scritto l'attore su Twitter, scherzando sul bacio sfiorato tra Luke e Leia: "Per favore ignorate la parte in cui ci provo con mia sorella". La scena in questione è tratta da una scena eliminata in cui i due personaggi venivano interrotti da C3P-8 proprio sul punto di baciarsi, ma come sappiamo bene il bacio è avvenuto comunque nella versione finale uscita al cinema.

A proposito di retroscena, nei giorni scorsi Mark Hamill ha regalato ai fan un nuovo aneddoto sul primo Guerre Stellari, rivelando che i pantaloni che ha indossato durante le riprese del film erano in realtà un paio di Levi's scolorati dalla produzione.