Star Wars - Episodio VII, Mark Hamill finse indifferenza alla proposta di George Lucas

Mark Hamill ci dà l'impressione di essere un soggetto piuttosto facile ad esaltarsi: l'attore di Luke Skywalker è solito mostrarsi sui social sempre pronto alla battuta e pieno di vita, per cui ci risulta piuttosto difficile immaginarlo apatico e indifferente davanti alla proposta di tornare a far parte dell'universo di Star Wars.

Stando alle cronache, però, ai tempi di Star Wars: Il Risveglio della Forza tra il buon Mark e George Lucas si giocò una sorta di breve partita a scacchi in cui entrambi finsero una certa indifferenza davanti alla questione del ritorno di Luke: a cominciare fu proprio l'ideatore della saga, che avanzò ad Hamill la proposta di prender parte al film come se fosse una cosa non strettamente necessaria, precisando che i lavori avrebbero preso il via anche se lui se ne fosse tirato fuori, costringendoli a tagliare Luke dallo script.

Il nostro Mark, che pure accettò immediatamente la proposta, decise dunque di ripagare Lucas non la stessa carta: l'attore accolse infatti con apparente sufficienza la cosa, cercando di dare l'impressione che l'idea non gli dispiacesse, ma che tutto sommato non avrebbe fatto salti mortali per cercare di prendervi parte.

Un gioco delle parti che fu rotto quasi immediatamente da Carrie Fisher: la compiante Principessa Leia accettò infatti con innegabile entusiasmo l'offerta, informandosi anche sulla possibilità di ritagliare un ruolo anche per la figlia Billie Lourd. E voi, quanto entusiasmo avete provato davanti al ritorno delle vecchie glorie? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di presente e passato, intanto, qui trovate un confronto tra vecchie e nuove trilogie di Star Wars.