In Star Wars Episodio IX verrà raccontata la storia di Leila Organa

La compianta Carrie Fisher ci ha lasciati quasi tre anni fa e l'affetto dei fan per Leila è più vivo che mai e Star Wars: L'ascesa di Skywalker sarà incentrato proprio sulla storia della principessa Organa.

In secondo piano rispetto al filone principale, la nuova trilogia esplora la vita degli iconici personaggi della prima trilogia, approfondendo in ogni capitolo le vicende che li hanno coinvolti dopo la morte di Darth Vader. Se ne Il risveglio della forza e Gli ultimi Jedi abbiamo visto protagonisti Han Solo (Harrison Ford) e Luke Skywalker (Mark Hamill), l'Episodio IX sarà dedicato a Leila Organa. Grazie ad alcune scene precedentemente girate, rivedremo Carrie Fisher in ben 8 minuti inediti.

"Ci sono scene in cui interagisce con altri personaggi in un modo del tutto inaspettato”, ha detto il regista J.J. Abrams. "Confidiamo nel fatto che le scene siano state impostate in modo che, se non sapessimo che Carrie non era con noi sul set, nessuno l'avrebbe sospettato. Abbiamo raccontato la storia di Leia così come l'avremmo girata con Carrie e tutto ciò è incredibile."

Precedentemente il fratello Todd Fisher aveva affermato che nel concept iniziale avremmo visto Leila impugnare una spada laser, ma ciò sarebbe in netto conflitto con le dichiarazioni dei Abrams e purtroppo è improbabile che vederemo mai questa scena epica.

Fortunatamente i combattimenti non mancheranno e secondo Daisy Ridley "girare lo scontro con Kylo Ren è stato massacrante". Manca solo un mese all'uscita in Italia di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, nelle sale dal 18 dicembre.