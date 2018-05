Star Wars Episodio IX: la trama (trafugata), del film è assurda e bizzarra! Spoiler!

Iniziamo col dire che si tratta di rumor, ma non fermatevi qui: anche con gli altri episodi della saga, chi ha "rubato" informazioni, qualcosa ha azzeccato, e non cose da nulla! Vi facciamo qualche esempio dopo il salto, per non rivelare niente nemmeno di Star Wars. Gli Ultimi Jedi, a chi non l'avesse ancora visto.

Un utente Reddit aveva postato qualche tempo fa, prima dell'uscita di Episodio VIII, alcuni rumor sulla trama de Gli Ultimi Jedi, che volevano l'uccisione di Snoke per mano di Kylo, e l'attitudine (di rifiuto), di Luke Skywalker, nei confronti della Forza: entrambe queste speculazioni, alla fine si sono rivelate esatte. Pertanto, almeno per curiosità, è interessante vedere cos'hanno da dire stavolta, su Episodio IX.

Partendo sempre dal presupposto che tutto ciò che leggerete dovrete prenderlo con le pinze, perché potrebbe rivelarsi una completa e totale bufala, ecco qua i rumor e le speculazioni sul film che sarà diretto da J.J Abrams.

5 anni dopo...

Apparentemente, Episodio IX si svolgerà a cinque anni di distanza dagli eventi de Gli Ultimi Jedi. In questo lungo periodo di tempo, il dominio di Kylo Ren al comando del Primo Ordine è considerato "benevolo" dalla maggior parte della Galassia e, non solo la Resistenza non è più radicata nelle menti delle persone, ma ci sono anche quelle che si domandano perché stanno ancora combattendo.

La Resistenza "resiste"

Va da sé che Rey, Finn, Poe Dameron e Leia sono tutti fermamente contrari all'idea che la Galassia debba essere governata dal Primo Ordine. Ad un certo punto, vengono contattati da una talpa all'interno dell'organizzazione malvagia, che promette informazioni in grado di esporre Kylo Ren e quelli che gli sono fedeli per ciò che realmente sono; queste informazioni, sempre secondo la talpa, aiuteranno la Resistenza una volta per tutte.

Ora, prima di andare oltre, c'è ovviamente una grande discrepanza sia qui che in alcuni altri dettagli rivelati in questo post, perché Leia è menzionata in più occasioni nonostante Carrie Fisher sia morta e, conseguentemente, il suo personaggio non sarà in grado di apparire su schermo. Queste informazioni, pertanto, potrebbero addirittura riferirsi a quella che era la storia scritta da Colin Trevorrow per Episodio IX, che doveva dirigere il film prima che venisse affidato a J.J. Abrams.



Il segreto del Primo Ordine

Ecco dove le cose iniziano a diventare strane. Questo suggerimento porta i nostri eroi su un pianeta nelle regioni sconosciute, dove devono infiltrarsi in una stazione di comando del Primo Ordine per liberare una giovane aliena, che li aiuterà a navigare in questa parte della Galassia. Ci riescono, e si dirigono verso un pianeta fatto solo di acqua.

È lì che apprendono il segreto delle risorse illimitate del Primo Ordine: questo pianeta nasconde una vecchia stazione di produzione sottomarina (tenete a mente che i primi concept art de Il Risveglio della Forza e de Gli Ultimi Jedi mostravano il Falcon viaggiare in acqua), presidiata da popolazioni di mondi che il Primo Ordine ha segretamente conquistato.

Queste persone sono schiave, quindi, e gli eroi della Resistenza devono liberarle prima che vengano sterminate, in modo da poter esporre i misfatti del Primo Ordine alla Galassia e, si spera, porre fine all'impero, una volta per tutte.

Guerra

L'Outer Rim e le regioni sconosciute, sono sempre stati per un mistero, quindi sarebbe sicuramente interessante vedere Episodio IX far luce su questo punto. La fuga di notizie, spiega che chi vieve ai margini della Gallassia, alla fine si unirà alla Resistenza, muovendo guerra al Primo Ordine e a qualsiasi pianeta scelga di sostenere ancora Kylo Ren.

La Talpa

In questo periodo di tempo, Kylo Ren non ha fatto altro che dare la caccia a persone abili nell'uso della Forza per assicurarsi che il sacrificio di Luke Skywalker non ispirasse una nuova generazione di Jedi. Sta anche cercando di scoprire chi è la talpa che aiuta la Resistenza. Alla fine, si scoprirà che è proprio il Generale Hux.

L'Ordine Jedi di Rey

In cinque anni, Rey ha acquisito ulteriore dimestichezza sulle vie della Forza e sta addestrando forse altri. Lei e Kylo comunicano ancora tramite la Forza e "possono persino manifestare la loro intera presenza l'uno di fronte all'altra". Forse i due, addirittura, si amano segretamente

La grande Rivelazione

Rey confessa a Kylo che è stata impegnata negli ultimi anni, e che uno dei suoi studenti è suo figlio. Sarà Kylo è il padre? Finn? Poe? Qualcuno di sconosciuto? Oppure il bambino è stato creato dalla Forza?

Non lo sappiamo, ma Kylo è così arrabbiato per la notizia, che tenta di uccidere Rey, salvo poi essere fermato all'ultimo minuto da Leia (che, lo ripetiamo, non dovrebbe essere presente).

Alla fine, credere o non credere a queste speculazioni leaked? Lo potrà dire solo il futuro. Chissà... Voi che ne pensate?