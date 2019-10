Star Wars: Episodio IX e The Witcher arrivano insieme: i fan impazziscono

Ci sono periodi di carestia, in cui non si ha altra scelta che sospirare fissando il calendario aspettando la data della prossima release, e periodi in cui, invece, si ha addirittura troppa scelta: per i fan di Star Wars e di The Witcher il prossimo dicembre farà decisamente parte di quest'ultima categoria.

Sappiamo tutti da tempo, infatti, che il prossimo 20 dicembre (18, per noi fortunati fan italiani) arriverà nei cinema Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, capitolo conclusivo della trilogia che ci ha narrato le avventure di Rey, Finn, Poe e compagni. Nelle ultime ore, però, un'altra attesissima premiere ha prenotato uno spazio per sé durante la stessa giornata.

Si tratta di The Witcher, la serie Netflix tratta dalla fortunata saga letteraria si Andrzej Sapkowski: l'ultimo trailer dello show con Henry Cavill ha infatti finalmente rivelato la data d'uscita della serie, che cadrà proprio il prossimo 20 dicembre! La coincidenza ha ovviamente mandato in visibilio i fan di entrambi i franchise, che non vedono l'ora di ricevere questo doppio regalo di Natale anticipato: i social, in queste ore, sono infatti invasi dai commenti dei fan che riescono a stento a trattenere la gioia e che già si dispiacciono per le proprie famiglie, che presumibilmente non avranno loro notizie per almeno un paio di giorni di seguito. L'impegno, d'altronde, è di quelli importanti e va assolutamente onorato.

Il futuro di Star Wars, intanto, è ancora incerto: dopo la cancellazione della trilogia targata Benioff e Weiss sembra proprio che Lucasfilm non abbia ancora le idee chiare su come mandare avanti lo storico franchise.