Star Wars Episodio IX: speculazioni sul vero motivo del licenziamento di Colin Trevorrow!

Come sappiamo,è stato licenziato da Lucasfilm: il regista doveva dirigere Episodio IX, ma poi il testimone è tornato nelle mani di chi ha creato il primo capitolo della nuova trilogia, J.J. Abrams. Spoiler immensi seguono, oltre a delle speculazioni, occhio!

Iniziamo col dire che Mark Hamill era molto d'accordo con le idee di Colin Trevorrow per il suo personaggio, quello di Luke Skywalker, per Episodio IX. Ma in che senso?

Lucasfilm aveva, inizialmente, promesso un approccio personale dei registi alla direzione dei nuovi film di Star Wars. Tuttavia, è chiaro che lo studio ha in mente un'idea molto specifica su come gli stessi cineasti debbano comportarsi. A causa delle famose "divergenze creative", Josh Trank è stato licenziato da quello che doveva essere uno spinoff dedicato a Boba Fett, Phil Lord e Chris Miller sono stati sostituiti in Solo: A Star Wars Story da Ron Howard, e Colin Trevorrow è stato "liberato" dalla realizzazione di Episodio IX. Pertanto pare un po' strano pensare che ci sia poi tutta questa libertà creativa, per i registi. Comunque...

Durante una recente intervista, Mark Hamill ha rivelato di essere molto contento di ciò che Trevorrow aveva programmato per Luke Skywalker: lui e il regista erano proprio sulla stessa lunghezza d'onda per la storyline che avrebbe avuto il personaggio:

"Ho parlato spesso con Colin, ero molto emozionato perché eravamo sulla stessa lunghezza d'onda sulla direzione da prendere e su come avremmo voluto vedere Luke; in un modo che non si era mai visto prima, cioè, anche in questa versione attuale. Ma poi non so cosa sia successo, e non lo voglio nemmeno sapere, mi piacciono tutte le persone coinvolte con le quali lavoro, mi piace Kathy e mi piace Lawrence Kasdan e tutte le persone che hanno preso la decisione finale; a volte l'ignoranza è una benedizione. E a me non dicono nulla."

A che cosa si riferisca esattamente Hamill - forse - l'ha capito un utente Reddit: Trevorrow potrebbe essere stato rimosso dall'incarico perché voleva Luke Skywalker ancora vivo per Episodio IX, e questo, forse, era in forte disaccordo con quanto previsto per il personaggio da Rian Johnson che, ne Gli Ultimi Jedi, lo uccide.

Che ne dite? Plausibile? Certo, sono speculazioni, ma non del tutto campate in aria, forse.

Diteci come la pensate sulla faccenda nei commenti, qui sotto.