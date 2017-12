Star Wars - Episodio IX: Rivelato il Working Title del film affidato a J.J. Abrams!

Star Wars: Episodio IX ha finalmente un working title, il titolo di lavorazione cioè, con il quale la pellicola verrà chiamata fin quando non sarà esplicitato dalla produzione il titolo reale del film in mano a, il terzo della trilogia sequel di

A seguito del licenziamento di Colin Trevorrow da parte di Lucasfilm, J.J Abrams, che aveva diretto Episodio VII, Star Wars: Il Risveglio della Forza, si è trovato di nuovo al lavoro sulle storie della famiglia Skywalker. E' notizia recentissima che, durante il primo giorno di programmazione in sala di Episodio VIII, Abrams si sarebbe messo all'opera sullo script del film che, adesso, ha un working title.

Star Wars: Episodio IX, secondo Fantha Tracks - che aveva precedentemente rivelato i titoli di lavorazione sia di Gli Ultimi Jedi (Space Bear), che di Rogue One (Los Alamos) - verrà prodotto sotto il nome di Black Diamond. Inoltre, la compagnia di produzione usata per produrre i film di Star Wars, in questo caso di stanza in Gran Bretagna, sarà la Carbonado Industries (UK) Ltd. Per chi non cogliesse il riferimento, il carbonato (carbonado), è la forma più dura di diamante, conosciuta anche col nome di Diamante Nero (aka Black Diamond).

Non sappiamo cosa voglia dire il nome: Los Alamos si riferiva al luogo di "nascita" della bomba atomica, un riferimento alla nascita della Morte Nera; vedremo se riusciremo a capirci qualcosa non appena la produzione della pellicola avrà inizio, nel 2018.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è attualmente in programmazione nelle sale cinematografiche italiane.