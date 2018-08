Star Wars: Episodio IX, Richard E. Grant non reciterà in un ruolo ipotizzato in precedenza

Il futuro del Grand'ammiraglio Thrwan nella serie animata Star Wars Rebels si è rivelato alquanto nebuloso ma chi tra i fan sperava di vedere il personaggio debuttare nella saga live action con Episodio IX rimarrà deluso. Molti appassionati avrebbero voluto che fosse Richard E. Grant a interpretare il personaggio, giudicato perfetto per il ruolo.

Durante una recente intervista a Richard E. Grant è stato chiesto direttamente se fosse stato scelto per interpretare il Grand'ammiraglio Thrwan ma la risposta potrebbe risultare deludente per alcuni fan:"Non sto interpretando quel personaggio che hai citato in Star Wars. Non mi è permesso di dirti nulla. Altrimenti verrei licenziato. Ho il veto totale su qualsiasi informazione di sorta".

Per il momento l'identità del personaggio di Grant rimane quindi un mistero. Resta il fatto che orientativamente si potrebbe pensare ad un ruolo da cattivo per l'esperto attore britannico.

Star Wars - Episodio IX dovrebbe terminare le riprese a fine febbraio 2019. Diretto da J.J. Abrams, che torna al timone della saga dopo aver lasciato il posto a Rian Johnson per Gli Ultimi Jedi, Star Wars - Episodio IX ritroverà nel cast Mark Hamill, Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, e le new entry Keri Russell, Billy Dee Williams nell'iconico ruolo di Lando Calrissian e la compianta Carrie Fisher che tornerà in sequenze con del materiale inedito girato per Il Risveglio della Forza.

L'uscita del film è prevista per dicembre 2019.