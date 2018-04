Star Wars: Episodio IX, QUEL personaggio tornerà anche nell'ultimo film della saga?

Se non avete ancora visionato Star Wars: Gli Ultimi Jedi, vi conviene non proseguire ulteriormente con la lettura di questa news, in quanto contiene spoiler sulle vicende del film.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato senza dubbio uno degli episodi della saga più sorprendenti dal punto di vist narrativo, con conseguenti critiche e quant’altro piovute addosso a Rian Johnson e al suo team. Discorsi su cosa faccia parte o meno del canone e sulle libertà narrative imboccate dal regista a parte, uno dei punti più sorprendenti di tutto il film è stata senza alcun dubbio l’apparizione – e dunque il ritorno – del Maestro Yoda nella saga.

Ebbene, secondo quanto riportato dal New York Daily News che ha alcune fonti “famigliari” alla saga di George Lucas, Yoda farà ritorno anche nel nono episodio della saga, che come sappiamo sarà co-scritto e diretto da J.J. Abrams: “Il successo delle scene con Yoda ne Gli Ulitmi Jedi è stato stratosferico. Yoda apparirà ancora come fantasma di Forza perché ha riconosciuto i successi di Rey e la sua crescita come Jedi. Le scene dovrebbero essere girate alla fine di quest’anno”.

Nonostante si tratti semplicemente di un rumor che potrebbe non concretizzarsi mai, l’idea di un ritorno di Yoda non sarebbe del tutto campata per aria, dato che il ritorno di Mark Hamill proprio come fantasma di Forza non è poi così scontato, tanto che lo stesso attore accetterebbe l’idea di non fare più ritorno nella saga che lo lanciò nel lontano 1977.

Insomma, non ci resta che attendere l’uscita di Star Wars: Episodio IX nel 2019 al cinema per scoprire come J.J. Abrams deciderà di continuare la saga. Nel frattempo, ricordiamo che Star Wars: Gli Ultimi Jedi è uscito in home video la scorsa settimana e che il 25 maggio 2018 arriverà nelle sale Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, di cui è uscito recentemente il nuovo spettacolare trailer ufficiale.