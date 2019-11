Per Star Wars Episodio IX si prevede un weekend d'apertura da 205 milioni

Stando a quanto rivelano i distributori le prevendite di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker procedono bene, ma non sono esattamente da record: questo fa pensare che siano più o meno in linea con Il Risveglio della Forza (che nel 2015 aprì incassando 247,9 milioni di dollari) e Gli Ultimi Jedi (220 milioni nel 2017).

Secondo le stime di AM, quindi, il nono capitolo della saga dovrebbe raggiungere nel primo weekend un incasso di circa 205 milioni di dollari. Atom Tickets ha riferito che i dati fatti registrare il primo giorno di prevendita (21 ottobre) sono i secondi in assoluto dopo Avengers: Endgame, ma si tratta di un rivenditore più giovane di Fandango e rappresenta solo una piccola parte delle prevendite complessive.

Un'altra società di monitoraggio prevede una cifra vicina ai 175 milioni, ma sembra effettivamente un po' troppo bassa per un film di Star Wars, considerando che uno spin-off come Rogue One raggiunse l'onorevole quota 155 milioni (i numeri più vicini a un flop sono quelli di Solo: 84,4 milioni di dollari).

In ogni caso, la promozione del film diretto da J.J. Abrams procede a gonfie vele, con Daisy Ridley che parla dei personaggi più teneri del franchise e Adam Driver sulla copertina di Rolling Stone. Un'impennata delle prevendite nei prossimi giorni è ancora possibile e c'è chi prevede anche che, qualora il primo weekend dell'Episodio IX non dovesse essere fortunatissimo, gli incassi potrebbero salire già dai giorni successivi, quando inizierà a diffondersi il passaparola e, magari, i fan delusi dal precedente Gli Ultimi Jedi saranno stati rassicurati sulla qualità di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

Sembra comunque difficile che l'Episodio IX di Star Wars raggiunga i 357,1 milioni di Avengers: Endgame, record assoluto per un film al primo weekend al cinema.