Star Wars: Episodio IX: nuovo titolo di lavorazione per il film di J.J. Abrams

Con l'uscita nelle sale prevista per dicembre 2019, l'ultimo capitolo della trilogia sequel Star Wars: Episodio IX si prepara ad entrare ufficialmente in produzione con un nuovo titolo di lavorazione.

Stando a delle nuove indiscrezioni diffuse inizialmente da Fantha Tracks, l'attesissimo nuovo film di J.J. Abrams è ora noto negli uffici Lucasfilm col titolo di trIXie. Il sito internet qualche mese fa aveva già reso noto il primo titolo di lavorazione di Episodio IX, Black Diamond, e in passato aveva rivelato quello di tanti altri progetti Disney.

Eccezion fatta per il gioco di parole sul numero 9 in lettere romane, non è chiaro quale sia il significato del titolo trIXie, ma considerato che il titolo di lavorazione di Episodio VII: Il Risveglio della Forza era legato al passato nostalgico del regista (AVCO, ovvero il nome del cinema dove Abrams vide per la prima volta Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza), è molto probabile che anche in questo caso possa trattarsi di un riferimento prettamente personale e non a qualche indizio sulla trama del film (come invece era accaduto per Rogue One, il cui titolo di lavorazione Los Alamos richiamava le atmosfere da war movie poi esplorate nel film).

L'unica cosa certa è che, ora che Solo: A Star Wars Story è finalmente uscito nei cinema di tutto il mondo, la Lucasfilm ha messo in moto i propri ingranaggi produttivi per concentrarsi esclusivamente sul prossimo capitolo della saga.

Episodio IX è atteso per natale 2019: recentemente Colin Trevorrow ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo il licenziamento dalla regia del film, che come sappiamo è stata poi affidata a J.J. Abrams, autore anche della sceneggiatura (che potrebbe includere alcuni personaggi dell'universo Espanso, come il grand'ammiraglio Thrawn).